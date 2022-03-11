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Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar Avrupa'ya damga vurdu

Demirören Haber Ajansı - Ömer Özarslan - Spor
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarına A Milli Takımımız'ın futbolcuları damga vurdu. Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün takımları oynadığı maçlardan galip geldi.

Milli futbolcular Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği takımlar, Avrupa maçlarında galip geldi.

Avrupa'da Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Merih Demiral'in takımı Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti. Milli savunmacı Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Avrupa'da Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar damga vurdu

Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya da, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Basel'i 2-1'le geçti. Cengiz Ünder, ilk 11'de çıktığı maçın son düdüğüne kadar mücadele etti.

Avrupa'da Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar damga vurdu

Aynı organizasyonda Çağlar Söyüncü'nün ekibi Leicester City de, konuk ettiği Rennes'i 2-0 mağlup etti. Çağlar, 90 dakika sahada kalarak takımının tur için avantajında önemli rol oynadı.

Avrupa'da Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar damga vurdu

Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord da geceyi galibiyetle kapattı. Hollanda ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Partizan'ı 5-2 mağlup etmeyi başardı. Milli orta saha, 90 dakika sahada kaldı, takımının oyununa yön verdi. Bu karşılaşmaların rövanşları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Ömer Özarslan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Uefa Avrupa Ligi, Çağlar Söyüncü, merih demiral, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Spor, Haberler

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