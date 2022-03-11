Türkler'in gecesi! Bizim Çocuklar Avrupa'ya damga vurdu

Milli futbolcular Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği takımlar, Avrupa maçlarında galip geldi.

MERİH 90 DAKİKA

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Merih Demiral'in takımı Atalanta, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti. Milli savunmacı Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

CENGİZ SON DÜDÜĞE KADAR

Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya da, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Basel'i 2-1'le geçti. Cengiz Ünder, ilk 11'de çıktığı maçın son düdüğüne kadar mücadele etti.

ÇAĞLAR KİLİT ROLDE

Aynı organizasyonda Çağlar Söyüncü'nün ekibi Leicester City de, konuk ettiği Rennes'i 2-0 mağlup etti. Çağlar, 90 dakika sahada kalarak takımının tur için avantajında önemli rol oynadı.

ORKUN TAKIMINI YÖNLENDİRDİ

Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord da geceyi galibiyetle kapattı. Hollanda ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Partizan'ı 5-2 mağlup etmeyi başardı. Milli orta saha, 90 dakika sahada kaldı, takımının oyununa yön verdi. Bu karşılaşmaların rövanşları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.