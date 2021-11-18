Avrupa'da kuş nüfusu 40 yılda 600 milyon eksildi

Avrupa'da son 40 yılda kuş nüfusunun 6'da 1 oranında azalarak yaklaşık 600 milyon eksildiği bildirildi.

Belçika'nın de Morgen gazetesindeki habere göre, çevresel etkiler, şehirlerdeki yapılaşma, sanayi ve tarım faaliyetleri gibi nedenlerle doğadaki kuş sayısı ciddi oranda azaldı.

Belçikalı kuş araştırmacısı Jan Rodts, 1980'den beri kuş nüfusunun 600 milyon azaldığını, bunun da her 6 kuştan birinin artık doğada olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

En fazla azalan kuş türünün serçe olduğunu, bu türün nüfusunun yarısından fazlası olan 247 milyon serçenin yok olduğunu belirten Rodts, "Bu durum, çevremizde bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Doğaya önem veren herkesin endişe duyması gerekli. Kuşlar birçok yerde yaşam alanlarını kaybediyor." dedi.

Böcek ilaçlarının kullanımı gibi modern tarım teknikleri, meraların ciddi oranda azalması, ağaçların budanmasının kuşların azalmasında etkili olduğunu vurgulayan Rodts, kentlerde yeşil alanların azalması, binalardaki yeni mimarinin de kuş nüfusunu azalttığını ifade etti.

???????Rodts, "Eskiden binaların duvarlarındaki çatlaklarda veya çatıların altında yuva yapabilen serçeler için artık böyle bir durumdan bahsetmek çok zor. Kuşlara suni de olsa yuva kurma imkanı tanımalıyız." diye konuştu.

Dünya üzerinde yaklaşık 50 milyar kuş bulunduğu belirtiliyor. En çok görülen kuş türlerinin serçe, sığırcık, martı ve kırlangıç olduğu ifade ediliyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet