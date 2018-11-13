Avrupa'da Koltuksuz Tribün Dönemi Başlıyor

Avrupa'nın dev kulüpleri, kale arkası tribünlerindeki raylı tribün sistemiyle stadyum gelirlerini arttırdı. Alman devi Borussia Dortmund, lig maçlarında bu uygulamayı kullanırken, İngiliz ekibi Tottenham'ın bu yılın sonunda açılacak olan yeni stadyumunda koltuksuz tribün olacak.

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük ligindeki koltuksuz tribün devrimini mercek altına aldı. Avrupa'nın beş büyük liginden olan Almanya, İngiltere ve Fransa'daki kulüpler stadyumlarda koltuksuz tribün dönemine geçmeye başladı. Borussia Dortmund, lig maçlarında 81 bin kişi kapasiteli stadyumunun kale arkası tribünlerindeki koltukları kaldırarak seyirci kapasitesini arttırıyor. Bu sayede stadyum gelirlerinde artış sağlıyor. Dortmund'un dışındaki diğer Alman kulüpleri de lig maçlarında bu uygulamaya gidiyor.

FRANSA HÜKÜMETİNDEN İZİN ÇIKTI

Almanya'nın yanı sıra Fransa'da koltuksuz tribün dönemi için denemeler yapılmaya başladı. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda Ligue 1 maçlarında raylı tribün denemelerine geçildi. Henüz stadyum kapasiteleri bu uygulamayla artırılmazken, ileriki dönemlerde kapasite artışına da gidileceği açıklandı.

TOTTENHAM'IN STADINDA KOLTUKSUZ TRİBÜN OLACAK

Stadyum güvenliği konusunda en ciddi yaptırımları uygulayan İngiltere'de hükümet, koltuksuz tribüne yeşil ışık yaktı. Tottenham'ın bu yılın sonunda açılacak olan yeni stadyumunda "Güvenli bir şekilde ayakta maç izlemeye olanak sağlayan bir tribün" olacağı açıklandı. Stadyumlarda koltuksuz tribünler için İngiliz hükümetine bağlı Sports Ground Safety Authority (Spor Alanları Güvenlik Kurumu) tarafından kısa süre içerisinde 'Yeşil Kılavuz' olarak adlandırılan bir kılavuz yayınlanacak.

TÜRKİYE'DE RAYLI TRİBÜN OLACAK MI?

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Avrupa'nın büyük ligleri koltuksuz tribün dönemine girmek üzere… Artık stadyumlarda böyle manzaralara alışsak iyi olacak. Avrupa'nın birçok kulübü bu sayede stadyum gelirlerini artıracak. Türkiye'deki kulüplerimizi maddi olarak sıkıntılı bir durumda olmaları nedeniyle bu uygulamaya sıcak bakabilir. Ancak, sportif başarının taraftarı stada çekeceği gerçeğini de atlamamak gerekir. Kulüplerimizin taraftarlarını stada çekmesi ve bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda stadyum gelirlerinin artacağını düşünüyorum. Uygulamanın hayata geçirilmesinde şüphesiz en önemli konu güvenlik olacaktır. Raylı tribün düzeniyle ilgili TFF ve kulüplerin ortak bir karar alması gerekecek" dedi.