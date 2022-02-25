Avrupa, Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Arda Güler'in oynayacağı dünya devini duyurdular

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak organizasyonda havlu attı.

Slavia Prag turun ilk maçında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. Fakat gecenin en çok konuşulan konusu Arda Güler oldu. Twitter'daki UEFA sayfalarında ve Çek basınında genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri beğenisini topladı. Fotomaç'ın Çek basınından derlediği haberde Arda Güler için yazılanlar aktarıldı.

İşte genç oyuncu hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

"GUTİ'YE BENZİYOR"

"Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor. Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor"

"REAL MADRİD'E GİDEBİLİR"

"Arda henüz 18 yaşında bile değil ve Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir."

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