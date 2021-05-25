Avrupa'da elektrik üretiminde kullanılan kömür, hava kirliliği yaratmaya devam ediyor

Avrupa'da kömür santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Avrupa'da kömür santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, İngiltere, Enerji Topluluğu üyeleri ve Türkiye'yi kapsayan analizine göre, elektrik üretimi amacıyla yakılan kömür, havayı kirleterek insan sağlığı için tehdit oluşturuyor ve erken ölümlere sebep oluyor.

Kömür santrallerinden kaynaklanan PM10 kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna'daki santrallerden kaynaklanıyor. Ukrayna'da faaliyet gösteren 8 santral, PM10 açısından en fazla kirlilik yayan ilk 10 santral arasında yer alıyor.

Azot kaynaklı kirlilikte ilk sırada Polonya'daki Belchatow santrali bulunurken, Almanya'da dört, Sırbistan'dan iki, Türkiye, Ukrayna ve Kosova'dan birer santral azot kaynaklı hava kirliliğine sebep olan ilk 10 santral arasında bulunuyor.

Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı kükürt dioksit kirliliğinin ise yüzde 27'sini Ukrayna, yüzde 24'ünü Türkiye, yüzde 15'ini Sırbistan ve yüzde 11'ini Bosna Hersek'teki santraller oluşturuyor.

Analize göre, ülkelerin güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarını en yüksek düzeyde kullanarak verimsiz kömür santrallerini kapatması tavsiye ediliyor.

Ember Türkiye Analisti Ufuk Alparslan, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Temiz enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip bu ülkelerin kaynaklarını, emisyon standartlarına uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji dönüşümünü daha da hızlandıracak yatırımlara yönlendirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya