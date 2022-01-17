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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 artışla 484,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 artarak 7.611,23, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 15.933,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82'lik artışla 7.201,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52'lik yükselişle 27.688,56 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,141 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Çin'in açıklanan büyüme verilerine odaklandı.

Çin ekonomisi 2021'de yıllık yüzde 8,1 büyüme kaydetti.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Haber

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