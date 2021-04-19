Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız
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Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız

Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avrupa Birliği Parlamentosu Spor Komisyonu, bu ligin spor yasaları ihlal edeceğini ve Avrupa'da oynanamayacağını bildirdi. Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Twente kulübü yöneticisi Tsjalle van der Burg, konuya ilişkin, "Avrupa Süper Ligi, rekabet hukukuna aykırı bir rekabet oluşturmayı hedefliyor. Bu ligi kurmak, rekabeti kısıtlayan koordineli eylemler sınıfına giriyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği İşleyişi Antlaşması 101. maddesi uyarınca yasaklanmıştır" diye konuştu.

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Avrupa Birliği'nin, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa'da oynanacak maçlara engel olabileceği belirtildi. Avrupa Birliği Parlamentosu Spor Komisyonu, Avrupa Süper Ligi'ni kınadığını ve bu ligin spor değerlerini ihlal edeceğini açıkladı. Bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü Tsjalle van der Burg yaptı.

Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız
Tsjalle van der Burg

"BAŞLAMADAN YASAKLANMALI

Tsjalle van der Burg, "Avrupa Birliği Komisyonu, bu lig maçlamadan yasaklamalıdır. Adil rekabet yasaları ihlal ediliyor. Kulüpler güçlendi ve pazar güçlerini tehdit olarak kullanıyor. Süper Lig'i kurma düşüncesi bile rekabeti kısıtlayan koordineli eylemler sınıfına giriyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Antlaşması 101. maddesi uyarınca yasaklanmıştır. Avrupa Birliği harekete geçerse maçlar Avrupa'da oynanamayacak. UEFA da demokratik ilkelere dayalı bir politika izleyebilecek" diye konuştu.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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