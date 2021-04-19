Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız

Avrupa Birliği Parlamentosu Spor Komisyonu, bu ligin spor yasaları ihlal edeceğini ve Avrupa'da oynanamayacağını bildirdi. Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Twente kulübü yöneticisi Tsjalle van der Burg, konuya ilişkin, "Avrupa Süper Ligi, rekabet hukukuna aykırı bir rekabet oluşturmayı hedefliyor. Bu ligi kurmak, rekabeti kısıtlayan koordineli eylemler sınıfına giriyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği İşleyişi Antlaşması 101. maddesi uyarınca yasaklanmıştır" diye konuştu.