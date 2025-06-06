Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi? 2025 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL?

Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi? 2025 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL?
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Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşların gündeminde Avrasya Tüneli'nin ücretli olup olmayacağı sorusu yer alıyor. Peki, Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi? 2025 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte milyonlarca sürücü, Avrasya Tüneli'nin bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Avrasya Tüneli, her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da sürücülerin merak konusu oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretli mi, yoksa ücretsiz mi olacak? Tünel geçiş ücreti ne kadar? İşte, bayram boyunca uygulanacak tarifeye dair tüm merak edilenler ve güncel bilgiler…

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ? (2025 KURBAN BAYRAMI)

Yetkililer tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler bayram süresince ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmedi. Bu kapsamda; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli, bayram boyunca geçiş ücreti alınmaya devam edilecek yapılar arasında yer alacak. Yani bu güzergâhlar ücretsiz kullanım hakkı dışında kalıyor.

Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi? 2025 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL?Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi

KURBAN BAYRAMI'NDA AVRASYA TÜNELİ'NİN GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni ücret tarifesine göre Avrasya Tüneli geçiş bedelleri şu şekilde güncellendi:

Gündüz tarifesi (05:00 – 23:59):

Otomobiller: 225 TL

Minibüsler: 337,50 TL

Motosikletler: 175 TL

Gece tarifesi (00:00 – 04:59):

Bu saatler arasında geçiş yapan araçlara %50 indirim uygulanıyor:

Otomobiller: 112,50 TL

Minibüsler: 168,75 TL

Motosikletler: 87,50 TL

Avrasya Tüneli'ni kullanmayı planlayan sürücülerin, saat aralıklarına göre belirlenen bu tarifeleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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