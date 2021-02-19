Avni Yıldırım, altın kemeri Türkiye'ye getirmekte iddialı

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak profesyonel boksör Avni Yıldırım, altın kemer için iddiasını yineledi.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak profesyonel boksör Avni Yıldırım, altın kemer için iddiasını yineledi.

Avni Yıldırım, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan "Canelo" lakaplı Alvarez ile ABD'de karşılaşacak.

28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor. Türk profesyonel boksu açısından büyük öneme sahip gece, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Miami Hard Rock Stadı'nda düzenlenecek organizasyonda dünya şampiyonluğu maçına çıkacak Avni Yıldırım, iddiasını bir kez daha tekrarladı.

Kariyerinin en zorlu maçına hazırlanan 29 yaşındaki boksör, şampiyonluğa yürüdüğünü belirterek, "Bir Türk şampiyon görmek istemiyorlar. Bunun için sahada mağlup olsalar da ring dışında haksız yollarla galip geliyorlar. Bu ülkenin öz evladı olarak ve ülkemin de desteğini alarak başarmayı, özellikle ekstra zorlukların yaşandığı bugünlerde ülkeme altın kemer ile dönmeyi çok istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bundan önceki son maçında hakkının yendiğini savunan Avni, "Rakibim ne kadar zorlu olursa olsun, ringe kazanmak için çıkacağım. Bundan önceki son maçı kazanmama rağmen hakkım yendi, galibiyet rakibe verildi. Ringde yendim ama jüriye yenildim. Yani sadece ringin içinde değil, ringin dışında da mücadele veriyorum. Ancak ne olursa olsun pes etmeden, kazanmak için dövüşmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Avni Yıldırım'ın antrenörü Joel Diaz ise, Canelo'yu zorlu bir maçın beklediğini vurgulayarak, "Avni zeki, çalışkan, başarılı, azimli, başarıya odaklı ve öğrenme kabiliyeti yüksek olan bir sporcu. Çalışmaya başladığımız ilk günden bugüne çok ciddi gelişme kaydetti. Sakatlıkları vardı ama şu an formu gayet iyi. Ben bir antrenör olarak sporcumu bu büyük maça en iyi şekilde hazırlamakla yükümlüyüm ve tüm samimiyetimle söylemeliyim ki Canelo'yu zorlu bir maç bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Maçı 18 bin kişi izleyecek

Boksseverlerin büyük merakla beklediği maçı 18 bin kişi tribünden izleyecek.

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alınacak. Boks gecesinin yoğun ilgi gösterilen biletleri 8 bin dolara kadar alıcı buldu.

Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde edecek. Avni, maçı kazanması durumunda kazancını daha da artırabilecek. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay