"AVM'lerin ziyaretçi sayılarında yukarı doğru bir ivme bekliyoruz"
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"AVM'lerin ziyaretçi sayılarında yukarı doğru bir ivme bekliyoruz"

'AVM'lerin ziyaretçi sayılarında yukarı doğru bir ivme bekliyoruz'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük ölçüde kalkacak olması ve eski normallere geri dönülmeye başlanmasıyla AVM'lerde ziyaretçi sayılarında ve cirolarda yukarı doğru bir ivme beklendiği kaydedildi.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük ölçüde kalkacak olması ve eski normallere geri dönülmeye başlanmasıyla  AVM'lerde ziyaretçi sayılarında ve cirolarda yukarı doğru bir ivme beklendiği kaydedildi. AVM'lere ziyaretçi sayısının 4,5 milyon seviyelerinde olduğunu belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Normalleşme ile eski ziyaretçi rakamlarına geri dönüleceğini düşünüyoruz" dedi.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük oranda kalkacak olması AVM'ler tarafından yeni etkinlik hazırlıklarını da beraberinde getirdi. Salgın öncesinde Türkiye genelinde AVM'lere günlük toplam 6,5 milyon ziyaretçi girişi olduğunu söyleyen Isıgöllü, "Alışveriş merkezlerinde ziyaretçi sayısı şu an 4,5 milyon seviyelerinde gerçekleşiyor" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜNÜN AÇILMASIYLA TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Pazar günü uygulanan yasakların kaldırılmasıyla tam kapasite çalışma düzenine geçileceğini ifade eden Isıgöllü, "Pazar günleri AVM cirolarının yüzde 25'ini oluşturur, biz uzun zamandır yüzde 25 daha az kapasiteyle çalışıyorduk, Pazar gününün de açılmasıyla tam kapasite çalışmaya başlayacağız. Aşılanmanın hızlanması ile pandemi öncesinde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz 'İndirim Panayırı' etkinliklerini tekrar düzenlemeye başlayacağız. AVM'lerin kapı girişlerini etkileyen etkinliklerin tekrar gündeme gelmesi ve sinemaların açılıyor olması da pozitif bir etki yaratacaktır" dedi.

Pandeminin günden güne etkisini azaltması yönünde beklentileri olduğunu belirten Isıgöllü şu ifadeleri kullandı:

"Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri hayatımızda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. İnsanlarda bulaşıcı hastalıklara karşı daha fazla bilinç gelişti ve korunma yöntemlerinin neler olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezleri bu konuda sürekli iyileştirici ve geliştirici faaliyetlere yatırım yapmaya devam edecekler. Pandemi etkisiyle ağırlıklı evlerde kalınan ve temel ihtiyaçlar haricinde, para harcamamaya dikkat edilen bir süreç yaşandı. Pandemi hayatımızdan çıkmaya başladıkça, hem biriken ve ötelenen ihtiyaçlar karşılanmaya, hem de lüks tüketim artmaya başladı. Eğlence merkezleri ve sinemaların da tekrar faaliyete geçmesiyle, alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapılan yerler olmaktan çıkıp, eğlence ve yaşam merkezleri durumuna tekrar kavuşacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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