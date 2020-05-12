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AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti

AYD Derneği Başkanı Altaş, "Normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü'ndeki AVM'nin yanında bulunan ATM'lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi" dedi.

AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
12.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:39

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programında, yeniden açılan AVM'lerle ilgili bilgi verdi.

"O KUYRUK AVM DEĞİL, ATM KUYRUĞU"

Altaş, AVM'lerle ilgili verileri paylaşarak şunları söyledi: "Dün itibariyle kontrollü ve tedbirli bir şekilde açıldık. İlk günün heyecanı ile tedbirlerde bazı aksamalar oldu ama bugün daha iyiydi. Dün bazı AVM'lere maskesiz girmek isteyenler oldu ama onun dışında pek sorun görülmedi. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü'ndeki AVM'nin yanında bulunan ATM'lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi. Her ATM'nin kuyruğu farklı olması gerekirken güvenlikler bütün gelenleri aynı sıraya sokmuşlar. AVM'lere toplamda yüzde 23 giriş oldu. Normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Bu rakımın yüzde 40'ı İstanbul ve Ankara'da oluşmuştur."

"AVM'YE GİDEN 10 KİŞİDEN 8'İ ALIŞVERİŞ YAPACAK"

Cirolarda artış yaşandığını kaydeden Altaş, şu ifadeleri kullandı: "Müşteriler artık nokta atışı alışveriş yapıp kafasındakini belirlemiş olarak gelip alıp gidecek. Giriş sayısı yüzde 23 olmasına rağmen cirolarda yüzde 40'lara yakın bir oran var. Cirolarda tahmin ettiğimiz gibi vahim bir durum yaşanmayacak zaman içerisinde ama giriş sayıları biraz düşük kalacak ki bizim de istediğimiz bu. Giriş sayılarının düşük kalması Kovid-19 süreci boyunca da müşterinin sadece ihtiyaçlarını görmesini istiyoruz. Eskiden 100 müşteriden ortalama 8 kişi alışveriş yapıyordu. Bu dönemde tahminimiz 10 müşteriden 8'inin alışveriş yapacak gibi bir durumu var."

AVM HAVALANDIRMASI GÜVENLİ Mİ?

AVM'lerin havalandırma sistemleriyle ilgili Atilla Güner'in sorusuna ise Altaş, şöyle yanıt verdi:

"Temiz havayı dışarıdan içeriye alacak, kirli havayı içeriden dışarıya atacak şekilde çalıştırın ve soğutma ve ısıtma için böyle bir dönemde hava kullanmayın diye üyelerimize söyledik ve Sağlık Bakanlığı da böyle olmasını istiyor."

AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti

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