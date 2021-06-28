AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk etabı İzmir'de yapıldı

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk etabı olan İzmir Salados Tırmanma Yarışı, İzmir Motorsporları Kulübü ev sahipliğinde yapıldı.

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk etabı olan İzmir Salados Tırmanma Yarışı, İzmir Motorsporları Kulübü ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Park Orman Tesisleri'nde hafta sonu gerçekleştiren yarışlarda Sütçüler-Beşpınar arasındaki 5 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuldu.

Kategori 1'de Citroen Saxo VTS ile Bursa'dan Taner Oruç sezona zaferle başladı. İkinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu, üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile genç sporcu Berat Berke Yavuz elde etti.

Kategori 2'de Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık birinci oldu. Fiat Palio ile Süleyman Yanar ikinci ve yarışın tek kadın pilotu olan Sevcan Sağıroğlu da Fiat Palio ile üçüncü oldu. Kategori 3'te tırmanma yarışlarının tecrübeli ismi Ankaralı Refik Bozkurt Renault Sport Clio ile birinciliğe ulaştı. Ford Fiesta R2T ile İsmet Toktaş ikinci, VW Polo GTI ile Özkan Kırbacı üçüncü olarak finiş gördüler.

Kategori 4'de ise İzmir'den ev sahibi pilot Ayhan Germirli Mitsubishi Lancer EVO IX ile hem birinciliği, hem de 03: 35,54'lük zamanı ile 'en hızlı çıkış' ödülünü kazanan isim oldu. Kısa bir aradan sonra parkurlara dönen Selim Bacıoğlu da yeni aracı Mitsubishi Lancer EVO IX ile bu kategoride ikinci sırada podyuma çıktı. Kategori 4'ün iddialı isimlerinden 2019 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonu Cem Yalın ise henüz ilk çıkışta yoldan çıkarak yarışa erken veda etti.

Mahalli klasmanda ise Kategori 1'de İsmail Cabacı birinci, Burak Navruz ikinci, Barış Karadağ üçüncü, Kategori 2'de Serdar Kaan Yalçın birinci, Serdar Sarıduman ikinci ve Süleyman Yanar da üçüncü olarak podyumu paylaşan sporcular oldular. Kategori 3'te Hüseyin Yıldırım birincilik kupasını kaldırırken, Özkan Kırbacı ikinci ve Muhammed Ali Ülkü üçüncü ve Kategori 4'de Ayhan Germirli birinci, Hasan Alpay Gülten ikinci sırada yer aldılar.

Yarışları Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da takip etti.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 17-18 Temmuz'da Bursa Otomobil Sporlar Kulübü (BOSSEK) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Şahintepe parkurunda organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan