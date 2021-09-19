AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı - Haberler Spor
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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AA / Halil Fidan - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışları sona erdi.

İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde dün başlayan yarışların ikinci gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından iki grupta yarışlara geçildi. Toplam 17 aracın start aldığı ve çekişmeli anlara sahne olan Süper Grup yarışında ilk 3 sıra Murat Engin, Metin Çalışkan ve Vedat Ali Daloka'dan oluştu.

Altı aracın yer aldığı Maxi Grup'ta ise yarışı Turgut Konukoğlu birinci, İbrahim Oktay ikinci, Yiğit Eröge ise üçüncü bitirdi.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı
AA / Halil Fidan - Spor Haberleri
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Haber: AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları tamamlandı - Haberler Spor
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