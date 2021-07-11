AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı
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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir Ülkü Yarış Pistinde koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir Ülkü Yarış Pistinde koşuldu.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından iki kategoride düzenlenen yarışlarda, Süper Grup'ta 27 ve Maxi Grup'ta da 11 olmak üzere toplam 38 otomobil piste çıktı.

Süper Grup'un ilk yarışında Özkan Kırbacı birinci, Ümit Ülkü ikinci, Murat Engin üçüncü, ikinci yarışında da Ümit Ülkü birinci, Özkan Kırbacı ikinci ve Sinan Soylu üçüncü sırayı aldı.

Maxi Grup'ta ise ilk yarışı İbrahim Okyay birinci, Yiğit Eröge ikinci, Cem Yudulmaz üçüncü, ikinci yarışı İbrahim Okyay birinci, Devrim Erdinç Efil ikinci ve Yiğit Eröge üçüncü sırada tamamladı.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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