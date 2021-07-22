Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu
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Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu

Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR sahilinde anne ve babası ile sahilde yürüyüşe çıkan küçük kız kayboldu.

AVCILAR sahilinde anne ve babası ile sahilde yürüyüşe çıkan küçük kız kayboldu. Kayıp kızı motorize belediye zabıta görevlileri bularak annesine teslim etti.

Dün akşam saatlerinde Avcılar sahiline inenler kalabalık oluşturdu. Anne ve babasının önünde yürüyen ismi açıklanmayan 7 yaşındaki kız birden kayboldu. Anne, panik içerisinde her tarafı aramasına rağmen kalabalıkta kızını bulamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine haber verilmesi ardından devriye gezen motorize zabıta ekibi küçük kızı sahildeki kayalıkların yanında buldu. Zabıta görevlilerinden birisinin kucağına alınan küçük kız 1 kilometre uzaklıkta kendisini çaresizlik içerisinde arayan annesine teslim edildi. Kendisi ve ablasını görünce ağlamaya başlayan kızını teslim alan anne çocuğun kaybolmasından babasını suçladı. 


Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu
Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu
Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
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Avcılar sahilinde kaybolan kızı zabıta buldu - Haberler
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