Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni

07.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:06
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni

AVCILAR'da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne yeniden pazar kurulması için izin verildi.

AVCILAR'da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne yeniden pazar kurulması için izin verildi.

Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5'inci kat balkonları geçen 15 Aralık'ta korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile birlikte bu sokakta da kurulan semt pazarına birkaç hafta izin verilmedi. Henüz yıkım süreci tamamlanmayan, tehlikeli olduğu için mühürlenen binanın önünde yeniden pazar tezgahlarını açarak satış yapan esnaf ve yoldan geçenler tehlikenin farkında olmadan alışverişlerini yaptı. Binanın önündeki bariyerler de halen enkazı duran balkon parçalarının bulunduğu yere götürüldü.

PAZARCILARA MASKE VE SİGARA UYARISI

Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde ellerinde megafonlarla dolaşarak esnafı maskelerini takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyarırken, fiyatların da mutlaka ürünlerin üzerinde olması konusunda anonslar yaptı. 

 


- İstanbul
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni
Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:06:53. #1.15#
title