Avcı'dan "Fiyatlar aşağı çekilsin" ziyaretleri

ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, döviz kurundaki düşüşün ardından mal ve hizmetlere yansıtılan fiyatların aşağı çekilmesi maksadıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan kampanya için sahaya çıktı. Avcı, bu kapsamda sanayi, ticaret ve esnaf kesimini temsil eden Oda Başkanlarını ziyaret ederek destek istedi.

Başkan Bünyamin Avcı, İl Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ile birlikte yaptığı ziyaretlerde Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Niyazi Göğer'in kapılarını çaldı.

Başkan Avcı, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, bir süredir döviz kurunda ekonomi gerçekleriyle bağdaşmayan artışlar yaşandığını, bunun gayri milli iç ve dış lobilerce de körüklendiğini, beraberinde pek çok mal ve hizmette zam furyasının meydana geldiğini, neticede tüm vatandaşların mağdur olduğunu anlattı. Hükümetin açıkladığı ekonomik programla beraber döviz kurunun Türk Lirası karşısında tekrar gerilediğini belirten Avcı, "Köpürtülen fiyatların inmesi lazım. Tüketiciyi ezen fiyat artışları piyasa istikrarını da zedeliyor. Biliyoruz ki sizler de, halkımız da bundan rahatsız. Sizlerin, firmalarımızın desteği önemli" dedi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATO Başkanı Atilla Menevşe, AESOB Başkanı Niyazi Göğer; Hükümetin yeni ekonomik programından umutlu olduklarını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çabasını takdirle karşıladıklarını belirttiler. - ADANA

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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