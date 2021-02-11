AVAX Coin, DOGE Coin TRX yorum ve grafiği! Kripto paralar neden yükseliyor?

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), Polkadot (DOT), AVAX ve TRX arasında yaşanıyor. Peki, AVAX Coin, DOGE Coin TRX yorum ve grafiği! Kripto paralar neden yükseliyor?

Son günlerde Bitcoin (BTC) dışında en çok konuşulan üç kripto para biriminin Dogecoin (DOGE), Tron (TRX) ve AvalancheX (AVAX) olduğu söylenebilir. Özellikle Elon Musk'ın dur durak bilmeden üst sıralara taşımak istediği DOGE ve Türkiye'deki yatırımcıların birçoğunun ilgi duyduğu AVAX, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdü. Peki, AVAX Coin, DOGE Coin TRX yorum ve grafiği! Kripto paralar neden yükseliyor?

AVAX COİN YORUM

Öte yandan Avalanche'ın kripto para birimi AVAX, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Ön satışı kilitli tokenler için 0,50 dolar, kilitsiz tokenler için ise 0,85 dolardan yapılan AVAX, 57 doların üzerine kadar çıkarak elde edilmesi güç bir başarıya ulaştı.

AVAX tabanlı Pangolin merkezsiz borsasının da piyasaya sürülmesi fiyatın yükselişine katkı sağlamakta. Uniswap benzeri bir platform olan Pangolin, Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretlerinden bıkanlara çare olabilir. Bu da AVAX'in uzun vadede de yükseliş yaşama şansını arttırıyor.

DOGE COİN YORUM

DOGE, TRX ve AVAX yorumları ise bu üçlüden hangisinin daha sürdürülebilir bir yükselişe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Tamamen Elon Musk'ın yarattığı bir çılgınlık ile yükseliş yaşayan DOGE, birçok uzman isme göre sürdürülebilir bir fiyata sahip değil. 2013 yılında şaka amaçlı bir kripto para olarak piyasaya sürülen Dogecoin'in 9 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaşması oldukça sansasyonel bir gelişme.

Elon Musk bugün yaptığı ek açıklamada oğlu için DOGE aldığını açıklasa da fiyatın tam anlamıyla yerinde sayması da fiyatın sürdürülebilir olmadığını kanıtlamakta. Uzmanların DOGE yorumları uzun vadede olumsuzluğa işaret etse de kısa vadede her şeyin mümkün olduğu söylenebilir.

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TRON COİN YORUM

Justin Sun'ın en önemli kripto para projesi Tron ise yerinde saymaya devam ediyor. BitTorrent'in %170 üzeri yükselişine rağmen yerinde sayan TRX, birçok yatırımcıyı mağdur etmekte. Son 24 saat içerisinde %7,2'lik düşüş yaşayan TRX'in boğa piyasasında elde edilmesi zor bir "başarıya" imza attığı söylenebilir.

Justin Sun'ın 2018 yılında sürdürdüğü birçok pazarlama projesi ile yükselen TRX, 2020 yılında ise bunlardan hiçbir şekilde etkilenmedi. Uzmanlar ve analistler ise Justin Sun'ın atacak kurşununun kalmadığını düşünerek TRX için düşüşün devam edebileceği yorumunda bulunmakta.

Kripto para sektörü artık tamamen gerçekten kullanılan projelerin yükseliş yaşadığı bir ekosisteme evrildi ve bunun sürmesi bekleniyor.

AVAX COİN NEDİR?

AVAX , Bitcoin'de olduğu gibi, kıtlık yaratan ve diğer stake etme platformları gibi enflasyon yoluyla sürekli seyreltmeden muzdarip olmayan sabit sınırlı bir arz belirtecidir.

Avalanche , Polkadot'a benzer şekilde çalışan merkezi olmayan bir uygulama ağıdır. Bu teknoloji, geliştiricilerin belirli ihtiyaçlara uyan ve diğer blok zincirleriyle birlikte çalışarak blok zincirleri dağıtmasına olanak tanır.

Avalanche (AVAX) Nedir?



Avalanche, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını, finansal varlıkları, ticaret ve diğer hizmetleri piyasaya sürmek için bir koruyucu platformdur.

Avalanche, herkesin, her tür varlığı çıkarmasına veya ticaretini yapmasına, akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil teknolojileri kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde kontrol etmesine olanak sağlayan bir tür küresel varlık borsası olmayı hedefliyor.

Ava Labs'deki geliştiriciler, Avalanche'in standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olduğunu iddia ediyor.

Avalanche, mainnet'ini Eylül 2020'de piyasaya sürdü. Platformun yerel tokeni AVAX, Avalanche içerisinde çeşitli görevleri gerçekleştiriyor ve aynı zamanda kullanıcılar için bir ödüllendirme ve ödeme sistemi görevi görüyor.

Avalanche Kurucusu Kim?

Ava Labs'in üç kurucu ortağı var: bunlardan biri uzun süredir Bitcoin (BTC) ve merkeziyetsiz ağlar ile anılan emektar bilgisayar uzmanı Emin Gün Sirer.

Sirer, uzun süredir Bitcoin ölçeklendirme konusu ile ilgiliydi. Bitcoin'den önemli ölçüde daha yüksek işlem hacimlerine olanak sağlayan ve Visa gibi devlerle rekabet eden Avalanche Consensus bu araştırmanın doğrudan bir takipçisi konumunda.

Sirer gibi kurucu ortaklar Kevin Sekniqi ve Maofan "Ted" Yin de Cornell Üniversitesi çıkılı. Sirer, bilgisayar biliminde doktora yapan Yin'in danışmanı görevinde.

Ekibin geri kalanı bilgisayar bilimi, ekonomi, finans ve hukuk uzmanlarından oluşuyor.

Avalanche Neden Farklı?

Avalanche, saniye altında işlem doğrulama gücüne sahip, benzersiz dijital ağ sayesinde, herkesin başlatabileceği ve kullanabileceği merkeziyetsiz varlık ticareti sağlıyor.

Geliştiriciler, parçalarına ayrılmış devasa varlık ticareti dünyasını, erişim engeli olmayan, şeffaf ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, blockchain ağlarından herhangi bir varlığın dijital temsiline kadar, her tür varlığı oluşturabilir, geliştirebilir ve verilen parametrelere göre ticaretinin yapılmasını sağlayabilir. Buna, belirli bölgedeki özel uyum yasalarına uygun hale gelmek de dahil.

AVAX tokenleri, Avalanche'in kurum içi ödeme yöntemini oluşturur. Teşvikler ve bağlantılı amaçlara ek olarak işlemler sırasında ücret toplamak için kullanılır. Kullanıcılar, coin'lerini ağda hisse haline getirerek (staking) pasif gelir de kazanabilir.

Piyasada Kaç Avalanche (AVAX) Coin Var?

AVAX, 720.000.000 (720 milyon) token ile sınırlandırılmış maksimum arza sahip. Başlangıç bloku, bu arzın yarısını içeriyordu.

Diğer yarısı, Avalanche teknik makalesinde bulunan detaylı bir emisyon eğrisine göre piyasaya sürülecek. Bitcoin'in değişmez olan emisyonuyla arasındaki temel fark, AVAX çıkış hızının, topluluk konsensüsüyle değiştirilebiliyor olması… Arz değiştirilemez ama konsensüs ile değiştirilebilecek tek unsur, arz limitine ulaşma hızı.

Bitcoin ve diğer birçok ağın aksine işlem ücretleri, token nadirliğini artırmak için "yakılıyor." Bu süreç, yeni coin'lerin çıkarılması veya üretilmesiyle dengeleniyor.

İşlem ücretleri, AVAX işleminin Avalanche ağında gerçekleştirdiği işlem tipine göre değişir.

Avalanche Ağı Güvenli mi?

Avalanche, coin'leri hisse haline getirerek (staking) kullanıcıların ödüllendirildiği hisse ispatı (PoS) konsensüs algoritması kullanan bir protokol. PoS ağları, bazı durumlarda ciddi zayıflıklara sebep olan düşük saldırı masraflarından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Ava Labs'e göre Avalanche, saldırganın, gerekli konsensüsü gizlice elde etmesini neredeyse imkansız hale getirmek için yönetişimi değiştirme yöntemi kullanıyor.

Avalanche (AVAX) Nereden Alınır?

AVAX, rahatlıkla takas edilebilir bir token. Binance, OKEx ve Huobi Global dahil olmak üzere büyük borsalarda yerini almış durumda.