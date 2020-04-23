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Atakan Arslan, Avatar, Spor, Haber

Avatar Atakan: Büyük savaşlar verdim

Kick boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) dünyada spor organizasyonlarının durduğunu belirterek dövüş sporlarının da etkilendiğini söyledi.

23.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:59
Avatar Atakan: Büyük savaşlar verdim

Kick boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) dünyada spor organizasyonlarının durduğunu belirterek dövüş sporlarının da etkilendiğini söyledi.

Skorer'in Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı Atakan Arslan evinde bireysel antrenmanlarına devam ettiğini ifade ederek, "Koronovirüs dövüş sporlarını da etkiledi. Bizde kondisyon çok önemli ve sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Evde herkes kendini hazırda tutamaz. Dövüş sporu ile ilgilenenlerde kondisyon düşecektir" dedi.

Dünyada birçok spor organizasyonun durduğunu belirten Avatar Atakan, "UFC bile durmuş durumda. UFC bir ada satın aldı ve orada düzenlemeyi düşünüyorlar. Tamamen karantinaya almışlar. Ben de Azerbaycan'da 11 Nisan tarihinde bir organizasyona katılacaktım ama corona virüsten sebep iptal oldu" şeklinde konuştu.Spor hayatına basketbol ile başladığını söyleyen Atakan Arslan, "Basketbol ile başladım spor hayatıma. Mahallemizde bir pota vardı ve sürekli basketbol oynardık. Basketbolcu olmak istiyordum ve hayalim NBA takımlarına gitmekti. Ama çok zayıftım basketbolum iyi olsa da zayıf bir çocuktum. Ardından fitness yapmak için bir salona yazıldım ve oradaki antrenörüm beni kick boksa yönlendirdi. Ardından kick boksta turnuvalara katılıp başarılar elde edince benim mesleğim haline geldi" ifadelerini kullandı.Şu anda genç sporculara uzaktan eğitim veren Atakan Arslan, corona virüs günlerinde ise ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Arslan, "Eşim ve çocuğumla olduğum için canım sıkılmıyor ama dışarısı ile ilgili problemler var. Bunları aşmaya çalışıyoruz" dedi.

'Dünyaya bir daha gelsem dövüşçü olurdum' diyen Atakan Arslan, antrenman yaparken arabesk dinlediğini ve ayrıca Sagopa Kajmer'in hayranı olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

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