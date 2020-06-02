Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Teknik ekibine eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil eden Fenerbahçe'nin teknik kadro için bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Serkan Reçber'le anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Reçber'in Fenerbahçe'de scout ekibi kuracağı ve başında yer alacağı öğrenildi.

Serkan Reçber

SEZON SONU AÇIKLANACAK

Yeni bir yapılanma başlatan Fenerbahçe, Serkan Reçber'le anlaştı. Şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Reçber'in scout ekibi kuracağı ve başında yer alacağı öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Reçber'le ilgili açıklamanın sezon sonunda yapılacağı belirtildi.

Sarı laciverlilerde gelecek sezon Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak görev alacak. Volkan Demirel'le birlikte Mehmet Aurelio da kulübedeki isimler olacak.