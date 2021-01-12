ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri
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ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri

12.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:04
ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri

Bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın izleme linki!

Futbol severler ATV canlı yayın izleme linkini araştırıyor. ATV Türksat bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. ATV canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası canlı maç izleme linki! ATV'den ZTK maçları nereden izlenir? Ücretsiz izleniyor mu?

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını ATV 'den canlı şekilde izleyebilirsiniz. Maç ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. ZTK maçları genellikle ATV ve ASpor ekranlarında verilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI MAÇ TAKİBİ YAPMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ...

ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053 Mhz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Y. Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı 2021 günü akşam 20:45 'de ATV'de canlı olarak yayınlanacak.

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