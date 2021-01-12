ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri
Bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın izleme linki!
Futbol severler ATV canlı yayın izleme linkini araştırıyor. ATV Türksat bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. ATV canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası canlı maç izleme linki! ATV'den ZTK maçları nereden izlenir? Ücretsiz izleniyor mu?
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını ATV 'den canlı şekilde izleyebilirsiniz. Maç ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. ZTK maçları genellikle ATV ve ASpor ekranlarında verilmektedir.
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ATV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12053 Mhz
Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Y. Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı 2021 günü akşam 20:45 'de ATV'de canlı olarak yayınlanacak.