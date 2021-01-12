ATV canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle! ATV Türksat frekans bilgileri

Bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın izleme linki!