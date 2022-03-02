Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe

"Taraftarın desteğine son dakikaya kadar ihtiyacımız var"

"Şampiyonluk kazanmak en büyük isteğimiz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Attila Szalai, "Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe. Burada sıkı bir şekilde çalışıyorum, takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekipte; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdaki tüm oyuncuların şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Szalai, "Bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Son yıllarda şampiyonluk elde edemedik, bu bizim en büyük arzumuz. Şampiyonluk kazanmak en büyük isteğimiz" dedi.