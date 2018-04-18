Atso Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun geçen hafta yapılan seçimler sonucunda göreve gelen yönetim kurulu üyeleri, Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Köse'yi ziyaret ederek mazbatalarını aldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıda, görev dağılımı da yapıldı.

Yeni yönetim kurulunun ATSO ve Antalya için hayırlı olmasını dileyen Başkan Davut Çetin, 136 yıllık köklü tarihe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olan ATSO'nun yeni yönetiminin devir aldığı çıtayı çok daha yukarılara taşımak için var gücü ile çalışacağını kaydetti.

ATSO yönetiminde görev dağıtılımı şu şekilde oldu:

"Davut Çetin (başkan), Mızrab Cihangir Deniz (başkan yardımcısı), Mustafa Atılgan (başkan yardımcısı), Ayhan Kızılsavaş (sayman üye), Erol Erkan (üye), Nilay Akbaş Tarakçı (üye), Cahit Şahin (üye), Mustafa Ayanoğlu (üye), Zeki Erdoğan (üye), Hüseyin Eroğlu (üye), Murat Totoş (üye)."