Atso'dan "3. Devlet Destekleri Zirvesi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi" düzenlenecek.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"ne Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri başta olmak üzere birçok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun destek verdiği bildirildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017 yılından bu yana düzenlenen ve yoğun ilgi gören Devlet Destekleri Zirvesi'nin üçüncüsünü 16 Nisan tarihinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Zirveye 4 bakanlığın, üniversitelerin ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun destek verdiğini kaydeden Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nde girişimci adayları KOBİ ve büyük ölçekli işletmeler, devlet destekleri veren kuruluşlarla bir araya gelecek. Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve kalkınma ajansımız farklı dönemlerde reel sektöre dönük son derece faydalı teşvik ve destek paketlerini yürürlüğe koyuyor. Ancak birçok yatırımcı, girişimci, girişimci adayı açıklanan teşvik ve destekler konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu fırsatlardan yararlanamıyor. ATSO olarak bu nedenle üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu zirveyi üçüncü kez düzenliyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz zirvelerde katılımcılar tek bir etkinlikte ihtiyaç duydukları alandaki desteklere nasıl ulaşabileceklerini öğrenme imkanına kavuştular."

Zirvede 13 kurumun devlet desteklerini anlatacağını ifade eden Çetin, katılımcıların İŞKUR ve SGK istihdam destekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvikleri, Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, Ticaret Bakanlığı Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri, Türk Patent ve Marka Kurumu destekleri ve Ar-Ge Desteklerinin anlatılacağını bildirdi.

Zirve, 16 Nisan'da, ATSO'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA