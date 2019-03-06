Atso Başkanı Davut Çetin: "Alman Pazarı Yükselişte"

Berlin'de 10 Mart'a kadar sürecek olan fuarda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bir stant ile yer aldı. Başkan Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Şahin ve Mustafa Ayanoğlu'ndan oluşan heyet ile Almanya'ya çıkarma yapan ATSO heyeti, Antalya tanıtımı için yoğun çalışmalar yürütüyor.Bu yıl da yoğun bir katılıma sahne olan ITB Berlin'de 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor.

Alman pazarında çok daha büyük potansiyelimiz var

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya turizmi için Avrupa pazarının son derece önemli olduğunu söyledi. Avrupa pazarındaki en fazla turisti Almanya'dan aldıklarını söyleyen Çetin,"Antalya turizmi 2018'de rekorlar kırdı, 13 milyonun üzerinde turist sayısına ulaştı. Bu artışta 4,6 milyon rakamıyla Rusya pazarının baskın olduğunu görüyoruz. Almanya pazarında ise geçen yıla göre yüzde 38 artış kaydedip 2,3 milyon turist sayısına ulaşmamıza rağmen halen 2015'deki 3 milyon rakamının gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Alman pazarında çok daha büyük bir potansiyelimiz var."dedi.

Alternatif turizm tanıtımı öne çıkıyor

Bu yıl sadece deniz-kum-güneş turizmine değil, alternatif turizm imkanlarına da vurgu yaptıklarını hatırlatan Davut Çetin, özellikle doğa sporları, golf turizmi, bisiklet ve tırmanış, kırsal turizm gibi alternatif turizm olanaklarının cazibesinden de yararlanmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Çetin,"ATSO olarak bu yıl, Antalya'da aynı gün içerisinde 4 mevsimin yaşandığını gösteren 'Beyazdan Maviye Kay-Sür-Yüz' adını verdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız kentimizde alternatif turizm olanaklarının da olduğunu göstermek. Turizmin öne çıkan ürünlerinde yapacağımız bu çeşitlendirme inanıyorum ki hem daha fazla turisti kentimize çekecek, hem de sektörden aldığımız katma değeri artıracaktır. Bugün ITB Berlin fuarında şahit olduğumuz yüksek enerji Alman pazarındaki yükselişi gösteriyor. Özel sektör ve kamu dayanışması önümüzdeki süreçte Alman turizminde hem sayı hem de katma değer olarak yeni rekorlara yürüyeceğimize dair güçlü sinyaller barındırıyor." diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA