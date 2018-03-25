ATP Kimdir?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, Ata Teknoloji Platformu (ATP) hakkında detaylı bilgi vermek i çin Wise TV'ye konuştu.

Salbaş, şunları dile getirdi: "ATP, Ata Holding bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olan ve müşterilerine uçtan uca çözümler üreten bir teknoloji şirketi. Türkiye başta olmak üzere, Çin ve EMEA Bölgesi'nde 300'den fazla kurumsal müşterisine, özellikle finans, konuk ağırlama, perakende, gıda, üretim gibi sektörlerde CRM, ERP ve bulut teknolojileriyle ilgili çözümler sunuyor."