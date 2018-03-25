ATP Ar-Ge Merkezi Nasıl Çözümler Sunuyor?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, "ATP Ar-Ge Merkezi"nin nasıl çözümler sunduğu hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Salbaş, ATP Ar-Ge Merkezi'nin özellikle artificial intelligence, machine learning ve IoT gibi konularda araştırmalar yaptığını ve gerek Tübitak ile gerekse üniversite ile işbirlikleri yaparak pek çok çözümü müşterilerine sunduğunu belirtti.