Tokatlı arıcının 'Atom' ismini verdiği karışıma talep yağıyor
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Tokatlı arıcının 'Atom' ismini verdiği karışıma talep yağıyor

07.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:50

Tokat'ta bir arıcı propolis, arı sütü, bal ve poleni karıştırarak 'Atom' isimli bir karışım hazırladı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ürün için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

Koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının ardından vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için doğal ürünleri tercih ediyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde arıcılık yapan Süleyman Önal, antioksidan özelliği ile bilinen propolise salgın döneminde ilginin arttığını söyledi.

HAZIRLADIĞI KARIŞIM İÇİN SİPARİŞ YAĞIYOR

Önal; propolis, arı sütü, bal ve poleni karıştırarak 'Atom' ismini verdiği özel bir karışım hazırladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen karışıma talep yağıyor. Önal, atom ismini verdiği karışımı yurdun her yerine gönderiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Önal, "Koronavirüs salgınına karşı bağışıklığı güçlendirmek için bal ve bal ürünleri tercih ediliyor. Özel bir karışım hazırlayarak Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hem bağışıklık sistemi, hem güç kuvvet vermesi için stresten uzak durmaları için insanlarımıza özel karışım yapıyoruz" dedi.

Tokatlı arıcının 'Atom' ismini verdiği karışıma talep yağıyor
Tokatlı arıcının 'Atom' ismini verdiği karışıma talep yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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