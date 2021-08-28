ATO kuaförlerde kullanılan merdiven altı ürünleri mercek altına aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), başkentteki bazı kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan merdiven altı ürünlerin neden olduğu haksız rekabet sorununu gündeme taşıdı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), başkentteki bazı kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan merdiven altı ürünlerin neden olduğu haksız rekabet sorununu gündeme taşıdı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleri, Ankara Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ı ziyaret etti.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, kuaför, berber ve güzellik salonlarında kullanılan merdiven altı ürünlerin halkın sağlığını tehlikeye atarak sektörde haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, "Merdiven altı ürünler hem halkın sağlığını hem de sektördeki rekabet ortamını bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde yaşanan bu sıkıntının kooperatifleşmeyle aşılabileceğine, kooperatifleşmenin nitelikli iş yapış süreçlerinin önünü açtığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kooperatif kurma çabaları pek çok sektörün yıldızını parlatacaktır. Kuaförlerle birlikte başlattığımız kooperatifleşme sürecinin diğer sektörlere de örnek olarak lokomotif görevi görmesini umuyoruz. Merdiven altı ürünlerle mücadele ederek haksız rekabet engellendiğinde sektörün sırtındaki yük de hafifleyecektir. İstiyoruz ki hakkıyla iş yapan insanımız kazansın. Kooperatifleşmeyle dayanışma olacak, tüccar kazanacak."

"Başkentte fabrika kurmak istiyoruz"

43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da ithalattan kaynaklanan yüksek fiyatlı ürün sorununu kurdukları Kuaförler Temin ve Tevzi Kooperatifinde (KUKOOP) ürettikleri yerli ve uygun fiyatlı ürünlerle aşabileceklerini bildirerek, "Uluslararası marka satışlarının yanı sıra kendi markamızı da oluşturup satarak yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Yerliliğe ve milliliğe önem vererek Ankara merkezli üretime devam etmek için başkentte bir fabrika kurmayı da arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Zabıta Daire Başkanlığının katılımıyla ATO'da bir toplantı gerçekleştirilerek sektör temsilcileriyle denetim kriterlerinin görüşülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun