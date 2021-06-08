ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret
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ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret

ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı makamında ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, ATO'nun 160 bin üyesinin temsil edildiği 67 meslek komitesi üyelerinin sektörel toplantılarda kayda geçirdiği, ticaretin gelişmesine yönelik konu ve sorunları ile çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı Bakan Elvan'a sundu.

Vergi uygulamaları konusunda önerilerini sıralayan Baran, KDV sistemindeki farklı oranların bazı sektörlerde uygulamada karmaşaya neden olduğunu söyledi. Baran, "Aynı sektör içinde girdiler ve nihai ürünler üzerindeki KDV oranları farklılık arz ediyor. Vergide genellik ilkesine uygun, tek oranlı KDV sistemi işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır" diye konuştu.

Konut satışlarında da tek oranlı KDV

Baran, 150 metrekare üzerindeki konutlar ile ticari ofislerde KDV oranının yüzde 18, 150 metrekare ve altı konutlarda yüzde 1 olarak uygulandığını belirterek, tek oranlı KDV uygulamasının inşaat sektörüne fayda sağlayacağını söyledi.

Müteahhitlerin tapu harcı sorunu

Baran konuşmasında, müteahhitlerin yüzde 70'e yakının kat karşılığı inşaat yaptığını hatırlatarak, inşaat tamamlanıncaya kadar dairelerin bir kısmını satıldığını, inşaat tamamlandığında müteahhidin kendi payına düşenleri mal sahibinden aldığını belirtti. Baran, "Müteahhitlerimiz yüklenici olarak üstlendiği sorumluluğun karşılında kendi dairelerinin tapusunu alırken, yeni bir gelir elde etmediği halde tapu harcı ödemek durumunda kalıyor. O daireyi sattığında da yeni bir gelir elde etmiş gibi gelir vergisi durumunda kalıyor" sözleriyle müteahhitlerin sıkıntısını aktardı. Baran, tapu harçlarının emlak değerinin binde 40'ı oranından aşağı çekilmesinin gayrimenkul değerlemedeki gerçek beyanları artıracağını ifade etti.

Baran, ticari işletmeler için ruhsat planlaması yapılmasının ülke ekonomisinin verimlilik düzeyini artıracağını ifade ettiği ziyarette, ekonomi ve istihdamın lokomotifi olan inşaat sektöründeki hammadde fiyat artışlarına dikkat çekti.

Baran, reel sektörün kamudan alacaklarının tahsili konusunda yaşanan sorunları da aktarırken, kamunun reel sektöre rakip olarak piyasada yer almaması gerektiğini söyledi. Baran, "Devlet özel sektöre rakip olmamalı, buna karşın, devletin, serbest piyasa koşulları ve rekabete zarar vermeden, düzenleyici ve denetleyici rolü kuvvetlendirilmelidir" dedi. Ziyarette kayıtdışı ekonomi de ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ziyaretinde, Bakan Elvan'a Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile Ekonomik Program ve Araştırmalar Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya eşlik etti.

ATO heyetinde ise ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik ve Ali Yıldız ile ATO 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Tahir Tellioğlu yer aldı.

Baran ve beraberindeki heyet daha sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nu ziyaret etti. - ANKARA

ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret
ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret
ATO Heyeti'nden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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