ATO'dan kadın girişimciliğine destek
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ATO'dan kadın girişimciliğine destek

ATO'dan kadın girişimciliğine destek
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Altındağ Belediyesinin koordinatörlüğünde yürütülen, Suriyeli ve Türk kadınların iş hayatına girişlerini sağlayan Anka Projesi kapsamında, Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Altındağ Belediyesinin koordinatörlüğünde yürütülen, Suriyeli ve Türk kadınların iş hayatına girişlerini sağlayan Anka Projesi kapsamında, Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Fonu, Dünya Bankası uygulama desteğiyle, ATO ve Altındağ Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini sağlayan ANKA Projesi kapsamında, Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Atölyesi'nin açılışı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Baran, ATO İdea'nın koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Altındağ Belediyesi Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde kurulan atölyenin açılışında, ATO olarak hem iki ayrı milletten olan kadınların bir arada iş yapma kültürünün gelişmesi hem ekonomiye kadın girişimci kazandırmaya yönelik böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kadının elinin değdiği işte bereket olduğunu belirten Baran, projeye emek verenlerin önce aile ekonomisine daha sonra da ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılması ve desteklenmesi açısından projenin ve proje kapsamında hayata geçirilen atölyelerin önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Kadınların kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durması, gelişmiş toplumların en önemli göstergesidir. Kadınların ekonomik hayatta faal olmaları sürdürülebilir ülke ekonomisi dışında istihdam ve iş gücü açısından da çok kıymetli."

Üreten ve çalışan kadınlara toplumun her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baran, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçlayan proje sayesinde kadınların üretim yaparak iş hayatına dahil olabileceğini belirtti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da "Kadınlar üretiyor, mucize yeniden doğuyor" görüşüyle çıkılan yolda büyük ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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