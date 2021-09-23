ATO Başkanı Menevşe: 'Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATO Başkanı Menevşe: "Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Menevşe:

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, fahiş fiyat artışlarının sebebinin haller olmadığını belirterek, "Haller özellikle fiyat istikrarını sağlayan aracı kurumlardır" dedi.

ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, fahiş fiyat artışlarının sebebinin haller olmadığını belirterek, "Haller özellikle fiyat istikrarını sağlayan aracı kurumlardır" dedi.

Menevşe, Adana Ticaret Odası'nın sektörü temsil eden Meclis Üyeleri Cemal Akın ve Sedat Şenyürek'le birlikte Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksini ziyaret etti. Hal esnafının sorunlarını dinledi.

ATO Başkanı Menevşe, burada yaptığı açıklamada, "Üretim, lojistik gibi son zamanlarda artan giderlerin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıması kaçınılmazdır. Toptan ticaretin yapıldığı haller fiyatları yükselten değil, aksine fiyatları dengeleme görevini yapan mahallerdir" ifadelerini kullandı.

Menevşe, halcilerin özellikle son dönemde tüketiciyi rahatız eden fiyat artışlarından sorumlu tutulduğunun kaydederek, "Şuanda yaş sebze ve meyvenin hallerdeki cirosu tüm toptan alışverişin ancak yüzde 40'ını kapsamaktadır, alışverişin yüzde 60'lık kısmı hal dışında gerçekleşmektedir. Tüm piyasaya hakim olamayan halcileri fiyatların artışından dolayı sorumlu tutmak haksızlık olur. Haller aslında sistemi kayıt içine çeken, vergi ziyanını önleyen ve fiyatların kolaylıkla denetlenebildiği, arz ve talebin buluşup fiyatların istikrarlı bir şekilde teşekkülünü sağlama görevini icra eden mahallerdir. Alışverişin hal dışına taşıması piyasanın yeterli şartların oluşmadığı bir zemine kaydırmaktadır, bu durumda piyasanın kontrolü sağlanamamaktadır. Üretici ile nihai tüketici arasında ürünün kat ettiği zaman ve aralarındaki farkların incelenmesi ve izah edilebilir maliyet artışlarının dışındaki farkların masaya yatırılıp bu konuda gereken tedbirlerin alınmasının hal esnafının arzusu olduğunu gördük. Hallerin fiyat artışına neden olabilecek bir konumu yoktur. Bilakis bu yerlerin modern bir yapıya geçişlerini sağlamak ve dijitalleşmeyi teşvik etmek suretiyle, borsa gibi faaliyet gösteren serbest piyasa şartlarına göre çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir" dedi. - ADANA

ATO Başkanı Menevşe: Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil

ATO Başkanı Menevşe: Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Caner Cindoruk Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ATO Başkanı Menevşe: 'Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:26:19. #1.12#