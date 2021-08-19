ATO Başkanı Gürsel Baran vergi ödemelerinde kolaylık istedi
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ATO Başkanı Gürsel Baran vergi ödemelerinde kolaylık istedi

ATO Başkanı Gürsel Baran vergi ödemelerinde kolaylık istedi
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin vergi ödemelerine ilişkin görüş ve önerilerini Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a yazdığı mektupla iletti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin vergi ödemelerine ilişkin görüş ve önerilerini Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a yazdığı mektupla iletti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran mektubunda, Gelir İdaresi Başkanlığının interaktif vergi dairesi uygulamalarının vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırması nedeniyle ATO üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kredi kartıyla vergi ödemelerinde 100 bin lira olan üst sınırın kaldırılmasını isteyen Baran, "Türkiye'nin en çok vergi üreten illeri arasında yer alan ilimizde üyelerimiz, kredi kartıyla vergi tahsilatında 100 bin lira limitinin kaldırılması, kredi kartı limitleri uygun olduğu miktara kadar ödeme yapmalarına izin verilmesi konusunda beklenti içindedir." ifadesini kullandı.

Baran, üyelerinin bir diğer talebinin de verginin farklı kredi kartlarından tahsil edilmesine imkan sağlanması olduğunu belirterek, "İş insanlarımız, farklı bankalarla çalıştığı için farklı bankaların ticari kartlarını kullanıyor. Vergi ödemelerinde tek seferde tahsilat yerine farklı kredi kartlarıyla tahsilat imkanı verilmesi hem üyelerimiz hem de vergi dairelerinin yararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilebilen vergi ödemelerinin diğer bankaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi konusuna da değinen Baran, üyelerinin farklı bankalar üzerinden vergi ödeyebilme kolaylığına erişmeyi talep ettiğini bildirdi.

Baran, yapılandırma başvuru süresinin 31 Ağustos'ta, ilk taksit ödeme süresinin 30 Eylül'de sona ereceğini anımsatarak, "Üyelerimizin taleplerinin karşılık bulması, vergiye uyumlu mükellef ölçüsünü artıracak, zamandan tasarruf sağlayacak ve vergi tahsilatını artıracaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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