ATO Başkanı Baran: "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün devlete ait taşınmazları tarım amaçlı değerlendirmek üzere çalışma başlattığını belirterek, "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün devlete ait taşınmazları tarım amaçlı değerlendirmek üzere çalışma başlattığını belirterek, "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve beraberindeki heyetle Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda bir araya geldi.

Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitelerin kapanması nedeniyle kampüslerin içindeki kantin işletmecilerinin sıkıntı yaşadığına işaret ederek, Büyükuzun'un bu soruna çözüm üretilmesine katkı sağladığını bildirdi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, devlete ait taşınmazları tarım amaçlı değerlendirmek üzere çalışma başlattığını kaydeden Baran, "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır." ifadesini kullandı.

Büyükuzun da üniversitelerin kapalı olduğu dönemde kantinlerden kira geliri elde etmelerinin söz konusu olmadığını, bir yıl boyunca elde edecekleri yaklaşık 1 milyar liralık kira gelirini ertelediklerini belirtti.

Genel Müdürlük olarak tıbbi, aromatik ve süs bitkisi yetiştirilmesi için çalışma başlattıkları bilgisini veren Büyükuzun, reel sektörün tecrübesini üretimi geliştirmek açısından önemli gördüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya