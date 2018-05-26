Atmaca: "Silahla Yapamadıklarını Bugün Ekonomik Yaptırımlarla Yapmak İstiyorlar"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, seçim takvimi açıklandıktan sonra Türkiye'nin ekonomik bir operasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek geçmişte silahla yapamadıklarını bugüne ekonomik yaptırımlarla beraber yapmak isteyen bir gücün olduğunu söyledi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi tarafından Trabzon'da sahur programı düzenlendi. Sahur programına Trabzon AK Parti Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, TÜMSİAD Genel Sekreteri Doç. Dr. Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve davetliler katıldı.

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, sahur programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da bir seçim geçireceklerini belirterek "İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Son dönemde görüyoruz ki özellikle seçim takvimi açıklandıktan sonra ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar var. Özellikle ekonomik alanda ülkeyi dar boğaza sürükleme çabaları var. Bu bizim ilk kez yaşadığımız bir sıkıntı değil. TÜMSİAD olarak Cumhur İttifakı'nın yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacağımızı açıklamıştık. Bununla ilgili olarak çok enteresan yorumlar haberler yapıldı. Neden böyle bir açıklama yaptığımızla ilgili olarak ekonomik göstergeleri paylaşmak istiyorum. 2002 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası kişi başına düşen 3 bin 581 dolar iken 2017 yılında ise 10 bin 597 dolar oldu. Bununla birlikte Türkiye'nin son 10 yıl içindeki büyüme rakamları Avrupa Birliği ülkeleri içersinde baz alındığı zaman Türkiye'nin büyümesi yüzde 4.8 iken, bu büyüme rakamları içresinde yüzde 1.3 ile Almanya, yüzde 0.8'lık Fransa, yüzde 0.6 İspanya ve Yunanistan eksi yüzde 2.2 sıralama da yer almıştır" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyümede Avrupa'da ilk sırada olmasına rağmen notunu düşürdüklerine dikkat çeken Atmaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Standart And Poor's kredi değerlendirmesine göre Yunanistan'ın kredi notu Mart ayında B eksiden, B'ye yükseltildi. İspanya'nın kredi notu BBB artıdan A eksiye yükseltildi. Avrupa Birliği içresinde yüzde 4.8 büyüme gerçekleştiren Türkiye'nin kredi notu ise BB'den, BB eksiye düşürdü. Burda nasıl bir operasyon içersinde olduğumuz açık ve nettir. Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi birbirinden çok farklı değildi. Silahla yapamadıklarını bugün ekonomik yaptırımlarla beraber yapmak istiyorlar." - TRABZON