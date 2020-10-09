ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
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ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

09.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:50

Antalya'nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen'in bir banka ATM'sinden çektiği paralar arasında hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı. Son dönemde moda olan hatalı basım paralar için 70 bin TL isteyenler var.

Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekti. Daha sonra ihtiyaçlarını almak için eczaneye giden Özen, 50 lira ödeme yapıp eczaneden ayrıldı. Eczacının arkasından gelerek paraların sahte olduğunu söylemesiyle diğer paraları da kontrol eden Özen, ATM'den çektiği 6 adet 50 liranın hatalı basım olduğunu fark etti.

ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

"TALEP OLURSA DEĞERLENDİRİRİM"

O anları anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.

ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları (5)
CO HART: KOSKACA MERKEZ BANKASI NASIL BASIM HATASI YAPAR BUNUN HESABINI VERMELİLER YA NASIL Bİ ÜLKE OLDUK YA
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FATİH: o kadar çok para basarsak normal :))
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....: Gereksiz heyecen, o kadar.
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