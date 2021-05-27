Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Isparta rüzgarı
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Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Isparta rüzgarı

Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Isparta rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışlarında Isparta'yı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Kayseri'de 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışlarında Isparta'yı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Toplamda 55 at ve sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Isparta'yı temsilen katılan Isparta Atlı Spor Kulübü sporcularından Ali Emre Karabacak K1 kategorisinde atı Efruz birincilik elde etti.

K3 kategorisinde ise Özge Savaş ve atı Çilmaya yarışı 6. sırada bitirdi. Müsabakalarına girmeye hak kazanan sporcu Özce Savaş Balkan şampiyonası için milli takım seçmelerinde yer alacak. - ISPARTA

Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Isparta rüzgarı
Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Isparta rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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