Atletizmde bayrak yarışmalarının heyecanı, 12-13 Haziran'da Erzurum'da yaşanacak
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Atletizmde bayrak yarışmalarının heyecanı, 12-13 Haziran'da Erzurum'da yaşanacak

Atletizmde bayrak yarışmalarının heyecanı, 12-13 Haziran'da Erzurum'da yaşanacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Erzurum'da bu yıl altıncı kez düzenlenecek Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erzurum'da bu yıl altıncı kez düzenlenecek Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışmalara 8 ülkeden 100'den fazla atlet katılacak.

Milliler, Tokyo 2020'de yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde olimpiyat kotasını Erzurum'da netleştirmek için mücadele edecek.

Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum'da daha önce 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı.

Başta dünya şampiyonu Ramil Guliyev, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa 20 yaş altı şampiyonu 4x400 takımı üyeleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sprint kadrosu, Erzurum'da iki gün boyunca yarışacak.

Balkan Bayrak Şampiyonası için Erzurum'a tam kadro gelecek olimpiyat madalyalı Ukrayna, 4x100 metre, 4x400 metre ve 4x400 metre karışık bayrakta kota arayacak. Ayrıca Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman da olimpiyat şansı devam eden atletleriyle müsabakalara katılacak.

Bireysel müsabakalarda ise 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler olimpiyat barajı için kritik bir müsabakaya çıkacak. Müsabakalarda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Mizgin Ay, Kayhan Özer, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Sinan Ören gibi birçok rekortmen ve Türkiye şampiyonu atlet yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Atletizmde bayrak yarışmalarının heyecanı, 12-13 Haziran'da Erzurum'da yaşanacak - Haberler Spor
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