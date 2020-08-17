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Atletizm sevdalıları Loverun Dudatlı Koşusunda buluştu

Loverun Dudaklı 2020 Koşusu ile dünyanın en eski spor dalı atletizm organizasyonlarına Bursa'dan yeni bir halka eklendi.

Atletizm sevdalıları Loverun Dudatlı Koşusunda buluştu
17.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:34

Loverun Dudaklı 2020 Koşusu ile dünyanın en eski spor dalı atletizm organizasyonlarına Bursa'dan yeni bir halka eklendi. Loverun Dudaklı, Bursa'nın güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunurken çok sayıda profesyonel ve amatör sporcuyu buluşturdu.

Türkiye'de salgın sürecinde askıya alınan ve normalleşme sürecinin ilk yol koşusu olan Lovern Dudaklı 2020 Koşusu'nda sonuçlar çip sistemiyle elektronik olarak tespit edildi. Atletizm Federasyonu'nun denetiminde 16 hakemin görev yaptığı koşunun çıkışları pandemi önlemleri sebebiyle dalgalı sistemde gerçekleşti.

Salgın sonrası ilk olması sebebiyle yoğun önlemler alınan koşuya girişlerde ve kayıtta ateş ölçümü yapılırken, çok sayıda hijyen standı ve özel olarak hazırlanan maskelerle uyarıcı levhalar kullanıldı. Sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Loverun Dudaklı 2020'ye rekortmen koşucu Fetene Alemu, milli atlet Demet Dinç, o akşam düğünü olduğu halde koşuya gelen milli atlet Sebahat Akpınar Demir, Oktay Fırat, Murat Kaya, Svetlana Şepeliova Kaya, tanınmış koşucular Elif Köroğlu, Hasan Akyol, Muhammer Altınok, Asım Çetin, Muhammet Edip Karabacak, 70 yaş üstü Bursalı koşucular Emrullah Gülşen, Etem Soy, Gazel Demiray yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından sporcular bireysel ve takım olarak katıldı. Covid 19 tedavisini başarıyla atlatan Bursa'nın eski atletlerinden Muharrem Tuna da koşunun sembol isimlerindendi.

Organizasyonunu Mehmet İşsever'in gerçekleştirdiği ulusal çaptaki Loverun Dudaklı 2020 Koşusu'nda yarışlar 6 kategoride yapıldı.

12 kilometrelik parkurda; genel klasmanda kadınlarda birinciliği Demet Dinç, erkeklerde ise Bedirhan Kabadayı aldı. Dudaklı Çınarlı yolda gerçekleşen 2,5 kilometrelik çiftler koşusunda birinciliği Demet Dinç -Muhammed Edip Karabacak elde etti. Çift, birincilik hediyesi olan tek taş pırlanta yüzüğün de sahibi oldu. Organizasyonun bir başka romantik anı ise eski milli koşuculardan Rahime Çotuk'un Nazmi Tosun'a evlilik teklifi ettiği andı. Tüm katılımcılara anı madalyası verilen organizasyonda, dereceye giren isimler de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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