Atletizm Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası için Lizbon'a gitti

06.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:03

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası için bugün başkent Lizbon'a gitti. Hareket öncesi şampiyonaya ilişkin konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Olimpiyatlar öncesi çocuklarımızın form grafiğini görebilmek, potansiyelimizi görebilmek için yeni bir yarışma. Son 5 yılda elde ettiğimiz başarılar gibi Avrupa Kros Şampiyonası'nda da başarılı olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

2019 yılının son büyük şampiyonası olan '26'ncı Avrupa Kros Şampiyonası', Portekiz'in başkenti Lizbon'da 40 ülkeden gelecek 600'ün üzerindeki atletin katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyonada son üç yıldır en fazla madalya alan ekipler arasında bulunan Türkiye, bu yılki organizasyonda da zirveyi hedefliyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki Atletizm Milli Takımı kafilesi Lizbon'a hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI ANLAMINDA DA EN ÜSTE ÇIKTIĞIMIZ DÖNEM"Şampiyonaya ve milli takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fatih Çintimar, "26 yıldır yapılan Avrupa Kros Şampiyonası tarihi boyunca bütün şampiyonalara katılmışız ve bugüne kadar 43 madalya kazanmışız. Bu 43'ün 25'ini son beş yıl içinde, bu da Avrupa Kros Şampiyonası anlamında da en üste çıktığımız dönem. Bu dönem içerisinde 18 yıl aralıksız şampiyon olan İngiltere'nin bu başarısına son verip şampiyon olmuş bir takım olarak gidiyoruz" dedi.Tüm zamanlar içinde 4'üncü olduklarını belirten Çintimar, şunları söyledi: "Hem ferdi hem takım olarak kürsüdeki yerimizi alabilmek için burada olacağız. Atletizm çok ciddi bir ivme ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile hükümetimizin vermiş olduğu destek ile ciddi anlamda ileriye doğru büyük adımlarla gidiyoruz. Olimpiyatlar öncesi çocuklarımızın form grafiğini görebilme, potansiyelimizi görebilmek için yeni bir yarışma. Son 5 yılda elde ettiğimiz başarılar gibi Avrupa Kros Şampiyonası'nda da başarılı olmayı ümit ediyoruz. Son üç yılın kadınlarda üst üste tek kazanan olan Yasemin Can var. Yine bu yarışmada daha önce ilk üçe giren Kaan, Ali ve Aras Kaya var. Genç yeni kızlarımız var. Çocuklarımız 1,5 aydır Kenya'da kamptaydılar. İnşallah Portekiz'de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dönmek istiyoruz."MİLLİ ATLET YASEMİN CAN: ŞAMPİYON OLACAĞIMAvrupa Kros Şampiyonası'nda 4 defa altın madalya kazanan milli atlet Yasemin Can da şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Can, "Çok iyi çalıştık ve bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu şampiyonada da şampiyonluk elde edeceğim" dedi. Ayetullah Aslanhan da "Kenya'da bir ay kamp yaptık. Kamp çok güzel geçti. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 8'inci oldum. Bu sene hedefim madalya almak" ifadelerini kullandı. Halil Akkaş ise şunları söyledi: "Bütün sporcularımızı Kenya'ya gönderdik. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdi hepsi. Şu an takımımızda eksik ve sakat herhangi bir sporcu bulunmamakta. 96 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar 43 madalya, kupa kazandık. Büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, genç bayanlar, U23 bayanlar ekibimiz gerçekten çok güçlü. Bunlardan kupa ve madalyalar bekliyoruz. Tabii şu an konuşmak için çok erken. Sporcularımız ellerinden gelen bütün gayretlerle hazırlandılar. İnşallah güzel sonuçlarla pazartesi günü ülkemize döneriz."

Kaynak: DHA