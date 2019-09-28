28.09.2019 13:51

- Atletizm milli takım sporcuları Simav'da kamp yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları ve 1450 rakımlı Gölcük yaylası, atletizm milli takımının Kütahyalı şampiyon sporcularına ev sahipliği yapıyor. Türkiye atletizm milli takımı sporcularından dünya şampiyonu özel sporcusu Oğuz Türker, Avrupa şampiyonu milli sporcu İbrahim Subaşı, Balkan şampiyonu milli sporcu Hacer Yılmaz, antrenman partneri Mehmet Ersoy ile Türkiye şampiyonu Ali Rıza Ersoy'un milli takım seçmelerine hazırlık amacıyla Simav Eynal Kaplıcaları ve Gölcük yaylasında çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Atletizm milli takım antrenörü İdris Bilgiç, Simav Eynal Kaplıcalarına kamp için geldiklerini ve buranın doğa harikası bir yer olduğunu, bin 500 rakımlı bu alanın atletizm ve kros için çok elverişli bir bölge olduğunu ifade etti. Bilgiç, "Sporcularımız Kütahya'nın çocukları olduklarından, kendi illerinde bulunan güzel alanları tanıtmak için kampımızı Simav'a aldık. Hazırlık kampımız çok elverişli geçiyor. Sporcularımızdan Hacer Yılmaz 800 ve bin 500 metre Türkiye şampiyonu olup, aynı zamanda Balkan şampiyonu bir sporcumuzdur. İbrahim Subaşı ise Avrupa şampiyonu bir sporcumuz, Oğuz Türker de özel sporcular IPC bin 500 metre dünya gençler şampiyonu, aynı zamanda Türkiye rekoru sahibi. Şu anda hazırlıklarımızı 19 Ekim tarihinde yapılacak olan Avrupa kros şampiyonası seçmeleri için İbrahim Subaşı ve Hacer Yılmaz'ı hazırlıyoruz. Milli takıma seçilmeleri halinde, Portekiz'de yapılacak olan Avrupa kros şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler. Oğuz Türker ise Kasım ayında yapılacak olan dünya büyükler şampiyonasında bin 500 metrede ülkemizi ve ilimizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Hedefim Avrupa şampiyonluğu"

Milli atlet Hacer Yılmaz (17), bin 500 koşucusu olduğun belirtti. Yılmaz, "Yaklaşık olarak 6 seneden bu yana atletizm sporu yapıyorum. Önce bölge şampiyonaları, ardından seçmelere ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Aldığım derecelerle 5 yıldır Türkiye şampiyonu oluyorum. Bu yıl da yıldızlar kategorisinde birinci olarak Balkan şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa şampiyonu olmak" dedi. Atletizm milli takım sporcusu Oğuz Türker (19), kademeli bir şekilde çalışarak Türkiye şampiyonu olduğunu daha sonra da Türkiye rekoru kırdığını belirterek Dünya şampiyonu olduğunu ifade etti. Türker, "Hedefim, Kasım ayında Dubai'de yapılacak olan büyükler dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi bir şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Atletizm milli takım sporcusu İbrahim Subaşı, milli takım seçmelerine hazırlık amacıyla kamp yapmak için Simav Eynal Kaplıcalarına ve Gölcük yaylasına geldiklerini belirtti. Subaşı, "Atletizm branşına 6 sene önce başladım. Bir çok yarışmada aldığım derecelerin yanı sıra Türkiye şampiyonluğum var. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. 1 ay sonraki seçmelerde milli takıma girerek, Portekiz'de yapılacak olan Avrupa kros şampiyonasında ülkemizi en bir şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Sapmaz: "Daha büyük başarılar bizleri bekliyor"

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ise "10 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında, Eynal Kaplıcaları ile 1450 rakımlı Gölcük yaylasında, Özel Sporcular Federasyonu ve Atletizm Federasyonu'nun, Dünya, Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonu Kütahyalı sporcularımız misafir etmekten gurur duyuyoruz. Sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kütahya sporu adına gelecekte Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı görmekteyiz. Gençlerde ve büyüklerde olimpiyat şampiyonları da görmek istiyoruz. Daha büyük ve daha güzel başarılar bizleri bekliyor, umutluyuz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bir insan yetiştir, dünyayı değiştir sloganıyla, sporda dünyaya imza atacak Kütahyalı sporcularımızın olduğunu düşünüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA