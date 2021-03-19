Atletizm Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Eğitim Semineri
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Atletizm Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Eğitim Semineri

19.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19
Atletizm Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Eğitim Semineri

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Dopingle Mücadele Eğitim Semineri verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Dopingle Mücadele Eğitim Semineri verildi. Seminere, federasyon ve komisyon üyeleri dışında 75 sporcu katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Başkan Vekili Yasin Taş, Eğitim Kurul Başkanı Mehmet Bayansaldüz'ün katıldığı seminerin yöneticiliklerini Gönenç Sevim ve Cenk Tolga Özcan yaptı.

Seminerde 2021 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'ndaki değişiklikler, yasaklı madde ve yöntemler, kurumuş kan testi çalışmaları, dopingle mücadele kural ihlalleri, sporcu biyolojik pasaportu ve besin destek ürünlerinin kullanımı konuları işlendi. Olimpik kadro antrenör ve koordinatörleri ile destek elemanlarına ve sonrasında altyapı sporcularına da eğitim verilmesinin planlandığı belirtildi.

Atletizm Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Eğitim Semineri
Atletizm Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Eğitim Semineri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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