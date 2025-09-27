Atletico Madrid Real Madrid hangi kanalda? Atletico Madrid Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Atletico Madrid Real Madrid hangi kanalda? Atletico Madrid ile Real Madrid, La Liga'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler derbinin detaylarını şimdiden sorgulamaya başladı.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Türkiye yayın hakları kapsamında bu önemli mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yayıncı kuruluş karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platform üzerinden futbolseverlerle buluşturacak.

Derbi sırasında kanal, detaylı maç anlatımı ve canlı istatistiklerle izleyicilere hizmet verecek. Böylece hem televizyon başında hem de mobil cihazlardan derbiyi takip etmek mümkün olacak.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Derbi, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 17.15 olarak duyuruldu.

Mücadele Atletico Madrid'in sahası olan Metropolitano Stadyumu'nda yapılacak. Stadyum atmosferi ve ezeli rekabetin yarattığı yoğun ilgi, bu maçın önemini daha da artırıyor.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

S Sport ve S Sport Plus yayın platformları abonelik sistemi ile yayın yapıyor. Bu nedenle maçın şifresiz yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, ilgili platformların televizyon ve dijital abonelik hizmetlerini kullanarak derbiyi takip edebilecek. Yayın bilgileri maç öncesinde resmi platformlar üzerinden de paylaşılıyor.