Haberler » Spor » Atletico Madrid-Liverpool Karşılaşması Öncesi Bilmeniz Gerekenler - Spor

Atletico Madrid-Liverpool Karşılaşması Öncesi Bilmeniz Gerekenler

İngiltere Premier Lig'de uzak ara lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, Son 16 Turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. İşte Liverpool'a dair göze çarpan istatistikler...

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

İngiltere Premier Lig'de uzak ara lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu , Son 16 Turu ilk maçında İspanyol temsilcisi ile karşılaşacak. İşte Liverpool'a dair göze çarpan istatistikler...

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler