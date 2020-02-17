Atletico Madrid-Liverpool Karşılaşması Öncesi Bilmeniz Gerekenler
İngiltere Premier Lig'de uzak ara lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, Son 16 Turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. İşte Liverpool'a dair göze çarpan istatistikler...
17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20
İngiltere Premier Lig'de uzak ara lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, Son 16 Turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. İşte Liverpool'a dair göze çarpan istatistikler...
Kaynak: Dugout
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