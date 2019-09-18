Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

18.09.2019 10:25

Atletico Madrid- Juventus karşılaşması, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında en çok beklenen maçlardan bir tanesi. Devler Ligi'nde D grubu ilk hafta maçında Juventus, Atletico Madrid'e konuk oluyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Atletico Madrid- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda Atletico Madridile Juventus, Madrid kentinde Metropolitan Stadı'nda karşılaşacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkeile yönetecek. Makkeile'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. TSİ 22.00'da başlayacak maçın Türkiye'de TV yayını beIN Sports MAX 1 kanalından, internet yayını ise beIN Connect platformu üzerinden olacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

ATLETİCO MADRİD- JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Juventus ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2014/15 sezonu grup aşamasında ve 2018/19 sezonu son 16 turunda karşılaşmıştı.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Níguez, Llorente, Lemar; Felix, Costa

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo