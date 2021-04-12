Atlet kuzenler başarıyla döndü
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Atlet kuzenler başarıyla döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Atlet kuzenler başarıyla döndü

Malatyalı atlet kuzenler Serhat ve Mehmet Güngör, yarışmalardan başarılı döndü.

Malatyalı atlet kuzenler Serhat ve Mehmet Güngör, yarışmalardan başarılı döndü.

Batman'da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Kulüpler Arası Yürüyüş Ligi 1.kademe yarışlarında, U 18 erkekler gençler 5 kilometre yürüyüşte Serhat Güngör birinci oldu. U 20 erkekler yıldızlar 5 kilometre yürüyüş kategorisinde Serhat Güngör'ün kuzeni Mehmet Güngör de birinciliği elde etti. Malatya'dan, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Malatya Beydağı Herkes İçin Spor Kulübü, Malatya Doğukent İhtisas Spor Kulübü'nden toplam 28 sporcu katıldığı Yürüyüş Ligi 1.kademe yarışlarında, büyük erkekler 5 kilometre yürüyüşte Cengiz Karaduman'ın 3'ncülüğü elde ettiği, diğer sporcuların ilk 3'e giremedikleri öğrenildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Nihat Erim koordinesinde yarışmaya giden atlet kuzenlerin Malatya'ya döndükleri belirtilirken, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Atlet kuzenler başarıyla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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