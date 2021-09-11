Atılay Canel: '90 dakika maçın hakimi bizdik' - Haberler Spor
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Atılay Canel: "90 dakika maçın hakimi bizdik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Atılay Canel:

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maç birinci dakikasından 90. dakikasına kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyeti galibiyetten dolayı kutluyorum. Oyunun şekli belki ikinci yarı biraz daha dikkatli olsaydı çok daha farklı bir sonuç olur düşüncesindeydik" diye konuştu.

Canel ayrıca Ahmed Musa uzun bir yolculuktan geldiği için, Medhi Benatia'yı da hafif sakatlığı olduğu için dinlendirdiklerini söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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