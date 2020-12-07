Atıl tarım arazilerine yaptıkları havuzlarda balık üretiyorlar

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki tarım arazilerinde açılan toprak havuzlarda toplam 60 üretici tarafından çipura ve levrek üretiliyor. Milas Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Toğuç, toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton olan balık üretiminin pandemi döneminde düştüğünü belirterek, "Milas üretiyor, Türkiye tüketiyor" dedi.

Milas'ın kırsal Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme mahallelerinde atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda çipura ve levrek üretiyor. Toprak havuzlarda 15 yıldır balık yetiştiren üreticiler, ihtiyacı karşılıyor. Yörede 60 üretici tarafından yılda 9 bin ton çipura ve levrek yetiştirilirken, pandemi nedeniyle son dönemlerde üretim 3'te 2 oranında düştü.

'PANDEMİDE ÜRETİM 3 BİN TONA KADAR DÜŞTÜ'Milas Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Toğuç, kendisinin de 15 yıldır toprak havuzda balık yetiştiriciliği yaptığını belirtip, "Bölgemizde tuzlu su çıkan yerlerde havuzlar açıp, tarlalarda balık yetiştiriyoruz. Daha çok tarıma ve ziraata uygun olmayan yerlerde bu işlemi yapıyoruz. Yer altından çıkan suyu kullanan yaklaşık 60 işletmemiz var. Son dönemlerde girdi maliyetindeki artışlar ve pandemi nedeniyle bölgedeki yıllık toplam 9 bin ton olan çipura ve levrek üretiminde düşüş yaşanıyor. Üretim 3 bin tona kadar düştü. Birlik olarak üretimimizi yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bunun için de Milas bölgemizde soğuk hava zinciri kurup, balık paketleme yeri ile tüketiciye sağlıklı balık yedirmeyi amaçlıyoruz. Bunu da birliğimizin bulunduğu bir arazide yapacağız" diye konuştu.'TOPRAK HAVUZ BALIKÇILIĞI YOK DENECEK KADAR AZ'Toprak havuz balıkçılığının Türkiye ve dünyada örneğinin yok denecek kadar az olduğuna dikkati çeken Toğuç, "Bu tamamen Milas ve Kışlacık mevkimize has üretim şeklidir. Bölgemizde ve yöremizde çıkan tuzlu suyu kullanıyoruz. Tarıma elverişli olmayan arazilere toprak havuzlar kazdırarak bu iş için kullanılabilir duruma getiriyoruz. Toprak havuzda balık üretimi ile ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanmaktadır. Yöredeki işletmelerimizin birçoğu da aile işletmeleridir. Torak havuz balıkçılığı bölgemizin geçim kaynağı olurken ciddi anlamda da istihdam sağlamaktadır" dedi.Üretimle ilgili bilgeler de veren Toğuç, "Ortalama 60- 70 metre uzunluk, 50 metre genişlik ve 2,5 metre derinliğindeki bir havuzda 7- 8 ton balık yetiştirilebilmekte. Milas üretiyor, Türkiye tüketiyor" diye konuştu.'BALIĞIMIZ YER ALTI KAYNAK SULARINDAN BESLENDİĞİ İÇİN LEZZETLİ'Yörede torak havuzda balık yetiştiriciliği yapan Faruk Enginsu da bölgenin tarıma elverişli olmaması nedeniyle toprak havuz balıkçılığına yöneldiklerini vurgulayıp, "Deniz balığını karada yetiştirmeye başladık. İşletmemiz aile işletmesidir. Levrek, çipuranın yanı sıra az da olsa granyöz gibi farklı balık türleri de yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pamuk yetiştirdiğim tarlamda daha kazançlı olduğu için artık balık üretiyorum" dedi.

Toprak havuz balıkçılığının zahmetli bir iş olduğunu ve büyük emek istediğini belirten Enginsu, "Havuzlardaki balığa ayırdığımız vakti evdeki çocuklarımıza ayıramıyoruz. Balığa çocuğumuz gibi bakıyoruz. Yağmur, çamur demeden havuzlarda balık yetiştirip, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Bizim balığımız yer altı kaynak sularından beslendiği için lezzetli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ