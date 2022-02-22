Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu

Atık pil toplama projesi engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Çevreye zararlı atık piller toplanarak hem doğa korunuyor hem de görme engelli bireylere beyaz baston bağışı yapılıyor. Atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması maksadıyla başlatılan kampanya zor olan görme engelli bireylerin yaşamına kolaylık getiriyor.

Çinkodan manganeze pirinçten demire kadar pek çok ürüne yeniden dönüşen atık piller, görme engellilere beyaz baston olarak geri dönüyor. Bir pil üreticisi firmanın başlatmış olduğu atık toplama kampanyası ile 2021 Eylül ayından şimdiye kadar 4 ton pil toplanarak, Görme Engelliler Derneği (GÖZDER)' e 1300'ün üzerinde beyaz baston bağışı yapıldı. Yapılan bu bağışlar görme engellilere umut oldu.

"Piller yüzde 100 geri dönüşüme sokulabiliyor"

Pilleri kullandıktan sonra biten pilleri geri dönüşüm kutusuna bırakılması gerektiğini belirten bir pil üretici firmasının Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu, "Pil satın alacağımız zaman daha uzun ömürlü pilleri tercih etmemiz lazım ki çevreye daha az atık pil üretelim. Ayrıca pilleri alırken paketlerinde plastiğin olmadığı paketleri tercih edersek çevre için doğru pilleri seçmiş oluruz. Türkiye'de bütün piller ithal ediliyor. Piller kullanıldıktan sonra yapmamız gereken en önemli şey pilleri geri dönüşüm kutusuna atmamız. Daha sonra ise pilleri Türkiye Pil İthalatçıları Derneği tarafından toplanan piller Kartepe'de bulunan tesise götürülüyor. Bu tesiste piller yüzde 100 geri dönüşüme sokulabiliyor. Geri dönüşüm kutuları şuanda bütün okullarda, marketlerde veya alışveriş merkezlerinde bulunuyor. İnsanlarımız pilleri kullandıktan sonra bu yerlere gidip pillerini geri dönüşüm için bu kutulara atabilirler" ifadelerini kullandı.

"Her 3 kg atık pil için bir beyaz baston"

Görme engellilere umut olabilmek için kampanya başlattıklarını belirten Sinanoğlu, "Atık pillerin geri dönüşümüyle alakalı bir kampanya başlattık. Bir market firması ile ortaklaşa kampanya yürütmeye karar verdik. Ortağımız olan mağaza ile getirilen her 3 kilogram atık pil için karşılığında GÖZDER'e görme engelli vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere beyaz baston bağışlayacağımızı söyledik ve projeye başladık. Kampanyaya geçtiğimiz Eylül ayında başladık. İlk dört ay içerisinde 4 ton pil topladık. Bunun karşılığında da GÖZDER'e 1300'ün üzerinde beyaz baston bağışında bulunduk. Kampanya halen devam etmekte. Beyaz baston görme engelli vatandaşlarımızın hayata karışması için önlerine çıkan engelleri görebilmeleri ve kendilerinin fark edilebilmeleri için kullandıkları bir araç. Yani bir nevi beyaz baston sayesinde görme engelli vatandaşlarımıza bu şekilde fener oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Atık pillerin geri dönüşümüyle içinde bulunan değerli materyalleri tekrar kullanabiliriz"

Pillerin içinde çok değerli materyallerin bulunduğunu ve geri dönüşümle bu materyaller tekrar kullanıma sokabileceğimiz belirten Sinanoğlu, "Pillerin içerisinde çok değerli ve nadir olan bazı materyaller bulunur. Bunlar çinko, manganez, pirinç ve demir gibi materyallerdir. Pilleri yüzde 100 geri dönüştürerek bu maddeleri tekrardan sürece sokabiliyoruz. Bu şekilde çeşitli sektörlerde bu maddeler kullanılabiliyor. İlaçtan kozmetiğe gübreden çimentoya kadar çok çeşitli sektörlerde tekrar kullanılabiliyor. Burada önemli sorulardan birisi geri dönüşümde nerede olduğumuz. Avrupa ile karşılaştırdığımızda ortalama geri dönüşüm oranı yüzde 40'lardayken Türkiye'de bu oran sadece yüzde 8. Baktığımızda 100 pilden 8 pili geri dönüştürürken 92 tanesi çöpe gidiyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi