Atık malzemelerden sanat üretiyor

Diyarbakırlı Ömer Kutlu, 3 yıl önce eline aldığı atıl durumdaki kutuyu birkaç dokunuşla tekrar kullanmaya başladı

Yaptığı çalışmayı işe dönüştürme fikri aklına gelen Kutlu, açtığı iş yerinde topladığı atık malzemeleri işleyip geri dönüşüme kazandırdı

Atık malzemelerden sanat üretmeye başlayan Kutlu'nun en büyük hayali atölyesini genişletip istihdama katkıda bulunmak

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı Ömer Kutlu, 3 yıl önce atıl durumdaki kutuyu eline alıp birkaç dokunuşla tekrar kullanmaya başladı. Becerisini işe dönüştürme fikri oluşan Kutlu, açtığı iş yerindeki atölyesinde topladığı atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp satmaya başladı.

Ailesi resim ile ilgilenen Ömer Kutlu, 3 yıl önce evde oturduğu bir gün atık durumda olan takı kutusunu eline aldı. kutuyu boyayıp birkaç küçük dokunuşla tekrar kullanmaya başlayan Kutlu, el becerisini sanata ve geçim kaynağına dönüştürmeye karar verdi. Bu kapsamda bir iş yeri açıp içine atölye kuran Kutlu, sokaklardan topladığı atık malzemeleri dükkanına getirdi. Her bir parçadan bir sanat çıkarıp ev dekorasyonunda kullanılmasına yönelik çalışma gerçekleştiren Kutlu, daha sonra eskicileri dolaşmaya başladı. buralardan da aldığı ürünleri sanata dönüştürüp iş yerinde satmaya başlayan Kutlu'nun en büyük hayali, atölyesini genişletip istihdama katkıda bulunmak.

Çöpler hünerli ellerde sanata dönüşüyor

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Ömer Kutlu, dükkanında iç mekan tasarımına dair ahşaptan oluşacak hemen her şeyi yapabildiklerini söyledi. Kutlu, "Bunun dışında geniş bir yelpazemiz var, mobilya yenilemesinden tutun kurslara kadar birçok alanda çalışıyoruz. Geri dönüşüm mobilyalarını çok önemsiyoruz. Bunun için çalıştığımız birkaç tane eskicimiz var. Zaten buna çok da gerek kalmıyor, çünkü vatandaşlar maalesef son dönemlerde biraz bilinçsizce eskidiğini düşündüğü veya daha iyisini alabilecek konuma geldiği an mobilyalarını dışarı atabiliyorlar. Evet, bunu değerlendirebiliriz dediğimiz ürünler olduğu zaman onu alıp getirip tamamen çok farklı bir değişime sokup geri dönüşüme kazandırıp insanların beğenisine sunabiliyoruz. Vatandaşların ilk tepkisi inanılmaz bir şaşkınlık oluyor. Özellikle bölgemizde böyle bir yerin açılmış olması çok güzel eleştiri oluyor. Zaten hafta sonlarımızı değerlendirme şanslarımız oluyor. Çocuğunu alıp eşini alıp, ailesini alıp gelip atölye kısmımızda bire bir çalışma yapan çalışmalarımıza dahil olan ürünlerimize dair birçok şeyi soran insanlar oluyor ve çok fazla mutlu ediyor bu bizi" dedi.

"Birçok insanın alamayacağı ürünleri çöplerden toplamaya başladık"

İnsanların eskidiğini düşündüğü malzemeleri çok rahat bir şekilde çöpe attığını kaydeden Kutlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar daha iyisini alabilecek konuma geldikleri zaman veya eskidi, yerine başka bir şey alabilirim diye düşünmeye başladıkları zaman onu elden çıkarmak veya dışarı atmak yerine bize başvurabilirler veya sanatsal aktivitelere katılabilirler. Birkaç dokunuş ile mobilyaları inanılmaz bir şekilde geri dönüştürebiliyorlar, bunun sadece farkına varsınlar istiyorum. Özellikle bununla çok karşılaşıyoruz. Birçok insanın alamayacağı ürünleri çöplerde toplamaya başladık. Ailemde resim ile iç içe büyüdüm. Babam, ağabeyim, kardeşim resim ile ilgili ve bende de var bu ilgi. Bende birkaç dokunuş ile yola çıktım. Küçük bir kutuya yaptığım dokunuşlarla bu işe başladım. Küçük bir parçadan bir şeyler yaptım ve büyüklerine yöneldim, yapabildiğimi görünce bu fikir aklıma geldi. Adım attıkça yeni adımlar geliyor. Tablo, ışıklandırma yaptık, bir eve mekana ait aklınıza gelebilecek hemen her dokunuşa artık imza atmaya başladık. Bölgemizde adından söz ettiren atölye haline geldik ve bu da bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: İHA